Пороги+, магазин
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: Донская, 28ж
Индекс: 354068.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒409‒99‒39
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Погонажные изделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк