Пороги+, магазин

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Донская, 28ж

Индекс: 354068.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒409‒99‒39

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Погонажные изделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк