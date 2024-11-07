Порошок стиральный `LION` BEAT DRUM COLOR CARE концентрированный 800 г

Порошок стиральный `LION` BEAT DRUM COLOR CARE концентрированный 800 г

Порошок стиральный `LION` BEAT DRUM COLOR CARE концентрированный 800 г

599 ₽ 299 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 800 г
  • Высота упаковки: 220 мм
  • Ширина упаковки: 75 мм
  • Длина упаковки: 195 мм
  • Раздел: для стирки
  • Артикул 222615
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Концентрированный стиральный порошок для цветного белья. Идеально сохраняет яркость красок и первоначальный цвет одежды! Эффективен, экономичен, отлично удаляет загрязнения, обеззараживает и не дает эффекта «линялости». Прекрасно выполаскивается с первого раза. Придает белью свежесть и тонкий, нежный аромат. Подходит для любого типа стиральных машин, для ручной стирки. Для всех видов тканей, за исключением шелка и шерсти.

Способ применения: ПАВ (высшие спирты неионные), жирные кислоты, алкилбензол с неразветвленной сетью (анион),… кислородный отбеливатель, альфа-олеин, цеолит, ферменты растительные, флуоресцентный отбеливатель, ароматизатор.

Состав: Используйте порошок Lion исходя из дозировки 70 гр. средства на 10 кг сухого белья. Стирайте белые и цветные вещи отдельно.

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