Посетитель ночного клуба в Германии откусил диджею ухо от большой любви

В Германии посетитель дискотеки обнял диджея и откусил ему часть уха. На суде оказалось, что такие действия мужчина совершал и ранее, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, инцидент случился еще в феврале 2023 года в одном из клубов Геттингена в Нижней Саксонии.

«В тот вечер 34-летний Дэвид Б. выпил алкоголь и принял запрещенные вещества, а затем попросил 46-летнего диджея Мартина Б. угостить его пивом. В качестве благодарности Дэвид обнял Мартина, а затем убежал», – пишет издание.

Пострадавший понял, что произошло, лишь когда увидел кровь на своей руке. Затем он увидел часть ушной раковины, которая валялась на полу.

В больнице врач наложил швы на откушенную треть уха, но поврежденный участок не прижился из-за развившейся гангрены. Пострадавший так и не смог принять свой новый облик, но все же решил не обращаться за помощью к пластическим хирургам. На суде Мартин признался, что предпочитает не смотреть в зеркало.