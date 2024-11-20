После боя Тайсон – Пол подскочила стоимость акций Netflix

19 ноября акции компании достигли рекорда после трансляции боя Майка Тайсона с Джейком Полом, сообщает Zakon.kz.

Причина стоимости 847 долларов за одну акцию – бой Майка Тайсона и Джейка Пола. В прямом эфире на Netflix он собрал более 60 млн зрителей, передает CNBC.

После такого стремительного роста даже появилась шутка, как повысить капитализацию стриминга в 2024 году.

«Бессмысленно снимать множество оригинального контента. Достаточно показать бой блогера против пенсионера», – отреагировали на новость интернет-пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Netflix US (@netflix)

16 ноября Netflix показал эпохальный бой легендарного Майка Тайсона и YouTube-блогера Джейка Пола. Спустя время в США разгорелся скандал из-за пассивного поведения Тайсона на ринге.