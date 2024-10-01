Последнюю угольную электростанцию закрыли в Британии

30 сентября в Британии закрылась последняя в стране угольная электростанция, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает The Economist, данный шаг Британия смогла сделать из-за открытия газовых месторождений в Северном море, что снизило зависимость страны от угля.

«30 сентября водяной пар в последний раз поднимется из восьми гигантских градирен в Рэтклифф-он-Сор в Ноттингемшире. Закрытие последней угольной электростанции в Великобритании – это конец отрасли, которая играла решающую роль в формировании экономики страны», – говорится в сообщении.

Теперь, по данным источника, Британия стала первой страной из «Большой семерки» (G7), которая полностью смогла отказаться от угольной электроэнергии.

Между тем, 42-летняя принцесса Уэльская стала возвращаться к публичным обязанностям.