Построй-ка, строительно-торговая компания
город: Иваново
Район: Иваново городской округ
Адрес: улица Фрунзе, 37 ст1
Индекс: 153007.0
Телефон: +7 (4932) 92‒92‒83
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты