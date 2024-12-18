Построй-ка, строительно-торговая компания

город: Иваново

Район: Иваново городской округ

Адрес: улица Фрунзе, 37 ст1

Индекс: 153007.0

Телефон: +7 (4932) 92‒92‒83

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты