Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Нестандартный цвет, акцентные обои, контрастный карниз и другие тренды в оформлении потолка. А также приемы, которых точно стоит избегать.

Во время ремонта многие сосредотачиваются на отделке стен и пола, но потолок не менее важен. От его оформления зависит многое: будет ли комната казаться просторнее и выше или наоборот, появятся ли в ней необычные эффектные приемы или пространство получится лаконичным, нейтральным. Вариантов — множество. В этой статье расскажем и покажется, какие приемы в дизайне потолка — модные в 2025-м, а от каких точно пора отказаться.

Все о дизайне потолков в 2025 году

Варианты оформления

Тренды 2025 года

— Минимализм

— Необычный цвет

— Акцентные обои

— Деревянный декор

— В тон стенам

— Лепнина

— «Парящий» потолок

— Роспись

— Фактурная штукатурка

— Контрастный карниз

Антитренды

Варианты оформления

Оформить потолок в квартире или доме можно разными способами. Рассмотрим самые распространенные и универсальные.

Натяжной потолок представляет собой тканевое или ПВХ-полотно, которое крепят на специальный профиль по периметру комнаты. Быстро, просто и с минимумом грязи. Оно скрывает неровности поверхности, если они есть, также в конструкцию удобно монтировать светильники. Такая отделка стилистически универсальна и подходит для разных комнат. А полотно из ПВХ еще и защитит от влаги и даже затопления от соседей сверху.

Подвесные конструкции делают из разных материалов, чаще всего — из гипсокартона. Она позволяет аккуратно скрыть проводку и коммуникации, а также маскирует дефекты основания. Так же, как и в натяжной потолок, в подвесной можно встроить светильники и декоративные элементы.

Побелка исправляет неровности покрытия и создает яркую, чистую поверхность. Ее выполняют известковым или гипсовым составом. Этот вариант подходит как для квартиры, так и для дома. Чаще всего ее используют в классических и неоклассических интерьерах, но она актуальна и для современных направлений. Отделку при необходимости можно обновить, и она требует минимальных затрат на материалы.

Панели из МДФ, гипса или ПВХ выбирают за простоту монтажа. Они скрывают мелкие дефекты поверхности и придают помещению свежий вид. Панели крепят непосредственно на существующий потолок или на специальный каркас. Это отличный вариант для быстрого ремонта, поскольку монтаж занимает минимум времени.

Декоративная штукатурка создает рельефную поверхность, может имитировать разные фактуры: от ткани до бетона. Такая отделка скрывает неровности базового покрытия и придает интерьеру индивидуальность. Штукатурку чаще всего применяют в гостиной или спальне, если требуется выразительное оформление потолка.

Деревянный потолок используют для создания теплой и естественной атмосферы в помещении. Чаще всего его делают в частном доме, в квартире такая отделка уместна в определенных стилях: например, кантри, средиземноморский, эклектика с этническими мотивами, английская классика. Чтобы дерево не выцветало и не рассыхалось от влаги, его обрабатывают специальными составами.

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Наталья Градусова

Дизайн: Ольга Горшкова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Дизайн: Наталья Ляйфер. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: студия P.S.Interior. Фото: Александр Володин. Стиль: Кира Прохорова

Дизайн: студия «КВ.АРТ.АЛ»

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Тренды потолков-2025

Рассмотрим главные тенденции ближайших лет в оформлении потолков.

Минимализм

Минимализм все еще остается в топе актуальных стилей, причем его реализуют не только в чистом виде, но и как основу для разных направлений. Например, популярно его сочетание со скандинавской эстетикой, современной классикой, элементами лофта и бохо.

Минималистичная отделка — лаконичная, с малым количеством декора или вообще без него, в спокойных оттенках. Поэтому беспроигрышный вариант для оформления современного потолка в 2025-м — натяжное полотно или обычная побелка.

Дизайн: студия PlanZi. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Соцсети студии bhd_studio_

Необычный оттенок

Белый потолок — классика, которая актуальна для любого стиля, размера комнаты, типа жилья. Но от сейчас от традиционного решения все чаще отходят и делают выбор в пользу нетипичных для такой отделки цветов. Есть три варианта:

Яркие оттенки — красный, желтый, насыщенный голубой, изумрудный, фиолетовый и т.п. Их используют для создания крупного броского акцента.

Темные тона — черный, глубокий синий, антрацитово-серый. Это смелый прием для помещений с достаточно высоким потолком, потому что темные оттенки так или иначе скрадывают пространство, особенно на контрасте с более светлыми стенами и мебелью.

Пастельные цвета — кремовый, бледно-желтый, небесный, мятный, персиковый, сиреневый и подобные им оттенки. Это безопасный вариант, кто хочет уйти от очевидного решения с белым цветом, но при этом выдержать нейтральный спокойный интерьер.

Как правило, потолочные карнизы делают в тон потолка. Но есть еще один прием, который подчеркнет нестандартный цвет, — немного зайти им на стены.

Соцсети дизайнера asya.antsiferova

Дизайн: Светлана Тепфер. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Анна Шенбергер

Соцсети студии ag_designstudio

Дизайн: Яна Грошева. Фото: Екатерина Титенко. Стиль: Мария Нечаева

Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Соцсети студии bureau.slovo

Соцсети блогера azertori

Акцентные обои

Раньше обои считались исключительно стеновой отделкой, но со временем их применение расширилось. В том числе ими можно оформить потолок — получается стильно, эффектно и свежо. Особенно популярны полотна с геометрическими, абстрактными или природными мотивами. Их можно поклеить на всю поверхность или фрагментарно: например, выделить прямоугольник или круг по центру комнаты.

Еще один нестандартный вариант отделки — выделить в комнате зону и оформить в ней одинаковыми обоями стены и потолок: например, так сделали в этом проекте Виктории Вишневской. Смотрится свежо и помогает зонировать пространство.

Дизайн: студия Bilbao Design

Дизайн: студия Bilbao Design

Дизайн: Виктория Вишневская. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Соцсети студии archbutik.ru

Дизайн: Светлана Тепфер. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Анна Шенбергер

Дерево

Отделка потолка деревом отвечает сразу нескольким трендам в дизайне: на экологичность, теплые уютные фактуры, близость к природе. Деревянные рейки, панели или балки создают уютную атмосферу и хорошо сочетаются с другими натуральными материалами. В классическом стиле это могут быть кессоны, в скандинавском — планкен или окрашенная вагонка.

Чаще всего дерево как основу применяют в загородных домах, которые из него построены. Но в городской квартире материал также используют для оформления потолочной зоны — обычно в виде декоративных элементах. Хотя, если это соответствует стилистике, поверхность можно полностью обшить вагонкой или панелями с соответствующей фактурой.

Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Катерина Караваева. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова

Дизайн: Катерина Караваева. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова

Дизайн: Татьяна Бабенко. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Софья Калбазова

Дизайн: Татьяна Бабенко. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Софья Калбазова

Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов

Соцсети дизайнера borisova_interior

Один цвет со стенами

Окрашивание всех поверхностей в один оттенок размывает границы между ними и создает тем самым эффект шкатулки. Этот прием прием сейчас очень популярен, поскольку визуально увеличивает пространство. Также его можно использовать для зонирования: например, выкрасить в один цвет рабочее или спальное место, входную зону при открытой планировке, место для отдыха в детской и т.п.

А в санузлах и прихожих такая отделка создает ощущение цельности маленького пространства. Иногда в том же цвете подбирают пол и даже мебель. Но в этом случае нужно расставить несколько контрастных акцентов в виде декора, текстиля, освещения.

Дизайн: Вероника Квасова. Фото: Наталья Мавренкова. Стиль: Светлана Носова

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Соцсети студии bureau.slovo

Дизайн: студия TB.Design. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова

Лепной декор

Молдинги, карнизы, розетки и другая лепнина добавляют интерьеру изысканности и классического шарма. При этом общий стиль может быть любым, включая минимализм или модный сейчас сканди-шик. Лепной декор создают из современных легких, но прочных материалов, которые можно выкрасить в любой цвет. Он может выполнять не только эстетическую функцию, но и зрительно корректировать пропорции помещения с помощью линий и фокус-точек.

Дизайн: студия P.S.Interior. Фото: Евгений Гнесин

Соцсети дизайнера lesya.pechenkina

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Соцсети дизайнера lesya.pechenkina

Дизайн: студия «ОлимпСтройСервис»

Дизайн: студия «ОлимпСтройСервис»

Соцсети студии o_n_design

«Парящий» потолок

Этого эффекта добиваются с помощью скрытой подсветки по периметру. Она создает иллюзию, что потолок не соприкасается со стенами. За счет этого прием визуально увеличивает пространство, придает ему легкость и создает неброский акцент в оформлении. Чаще всего «парящий» потолок делают в минимализме, лофте, контемпорари. Но обыграть такую подсветку можно и в современной классике: например, выбрав лепные карнизы и повесив многослойные шторы из атласной, жаккардовой, шерстяной ткани.

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab

Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab

Соцсети студии o_n_design

Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab

Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab

Художественная роспись

Сейчас в дизайне прослеживается тенденция к персонализации интерьера. Она включает в себя как работу с деталями (штучный декор, собственное творчество, отражение образа жизни хозяев), так и уникальную отделку. В частности можно расписать потолок: самостоятельно, если есть творческие способности, или с помощью специалистов. Авторская работа не повторится ни у кого другого, и вы получите по-настоящему единичный интерьер.

Роспись может быть простой, под стать лаконичному минималистичному дизайну, или сюжетной. Последняя лучше всего смотрится в классических и эклектичных пространствах.

Соцсети студии bhd_studio_

Соцсети студии bhd_studio_

Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Соцсети дизайнера kate.hominess.interiors

Соцсети студии cxemabureau

Фактурная штукатурка

Это компромиссный вариант между минималистичным гладким полотном и более сложным декором, который может не вписываться в стилистику интерьера или не подходить из-за высоты потолка. Декоративная штукатурка позволяет создать на поверхности интересную фактуру, в том числе имитирующую другой материал: бетон, камень, дерево, шелк и другие. Помимо этого, состав замаскирует неровности, трещины и даже незначительные перепады высоты (например, на границе плит), так что решение не только эстетичное, но и практичное.

Стилистически штукатурка универсальна: можно подобрать дизайн для минималистичного или индустриального интерьера, классического, эклектичного. Сочетайте ее с отделкой стен и светильниками в том же стиле, чтобы пространство смотрелось гармонично.

Дизайн: Арина Горбенко. Фото: Анна Кузнецова

Соцсети дизайнера b.e._in_design

Соцсети дизайнера b.e._in_design

Дизайн: Вера Шмыкова. Фото: Арсений Игнатов. Стиль: Кира Прохорова

Соцсети студии netmraka

Соцсети студии left_design

Соцсети студии left_design

Соцсети студии bhd_studio_

Контрастный потолочный плинтус

Плинтус, окрашенный в цвет, который контрастирует с потолком и стенами, создает в интерьере эффектный акцент. Такой прием подчеркивает переход между поверхностями, поэтому не подойдет для квартир с очень низкими потолками. В остальных случаях он точно сыграет в плюс. Контрастный плинтус идеален для современного стиля, эклектики, неоклассики.

Чтобы такой потолочный декор смотрелся гармонично, подберите оттенок, который будет сочетаться с другими элементами палитры. При этом посмотрите на фото проектов в галерее: это не обязательно должно быть полное совпадение цветов. Дизайнеры играют с контрастными сочетаниями и близкими, но не родственными оттенками.

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: Карина Алтунина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Дизайн: Карина Алтунина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Дизайн: Карина Алтунина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Дизайн: Анна Киселева. Фото: Юрий Прокофьев

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Диана Ремизова

Дизайн: Мила Генч. Фото: Андрей Орехов. Стиль: Ирина Темнова

Неудачные приемы

Мы рассказали, какие потолки в моде сейчас, в 2025 году. Есть и уже неактуальные приемы.

Вот каких решений стоит избегать в оформлении:

Фотопечать на потолке, особенно голубое небо, космос или пейзажи, перегружает интерьер и привлекает слишком много внимания. Прием давно устарел и ассоциируется с аляповатыми интерьерами 90-х и нулевых.

Сложные многоуровневые конструкции визуально уменьшают высоту помещения и создают ощущение тесноты. Это еще один яркий признак интерьеров двадцатилетней давности, особенно если уровни созданы не для зонирования, а исключительно в декоративных целях.

Глянцевые поверхности создают нежелательные блики, которые раздражают — особенно вечером, когда включено искусственное освещение. Кроме того, глянец может удешевлять интерьер и сочетается не со всеми оттенками.

Потолочный декор сложных форм утяжеляет пространство и выглядит излишне вычурно. Такие элементы отвлекают внимание от интерьера и могут создавать визуальный шум. А низкий потолок они делают еще ниже.

Объемные кессоны с яркой подсветкой оказывают такой же эффект, как и массивная лепнина. Комната кажется меньше, ниже, теснее. В современных интерьерах такие решения выглядят тяжеловесно и неактуально.

Расположение точечных светильников по краям не критичная ошибка, но уже теряет актуальность. Сейчас более популярны трековые системы и скрытая подсветка.

Яркие цветные светодиодные ленты выглядят неестественно и могут раздражать. Она мало с чем сочетается и дешевит интерьер, уместна в редких стилях.

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru