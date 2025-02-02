Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)
Нестандартный цвет, акцентные обои, контрастный карниз и другие тренды в оформлении потолка. А также приемы, которых точно стоит избегать.
Во время ремонта многие сосредотачиваются на отделке стен и пола, но потолок не менее важен. От его оформления зависит многое: будет ли комната казаться просторнее и выше или наоборот, появятся ли в ней необычные эффектные приемы или пространство получится лаконичным, нейтральным. Вариантов — множество. В этой статье расскажем и покажется, какие приемы в дизайне потолка — модные в 2025-м, а от каких точно пора отказаться.
Все о дизайне потолков в 2025 году
Варианты оформления
Тренды 2025 года
— Минимализм
— Необычный цвет
— Акцентные обои
— Деревянный декор
— В тон стенам
— Лепнина
— «Парящий» потолок
— Роспись
— Фактурная штукатурка
— Контрастный карниз
Антитренды
Варианты оформления
Оформить потолок в квартире или доме можно разными способами. Рассмотрим самые распространенные и универсальные.
- Натяжной потолок представляет собой тканевое или ПВХ-полотно, которое крепят на специальный профиль по периметру комнаты. Быстро, просто и с минимумом грязи. Оно скрывает неровности поверхности, если они есть, также в конструкцию удобно монтировать светильники. Такая отделка стилистически универсальна и подходит для разных комнат. А полотно из ПВХ еще и защитит от влаги и даже затопления от соседей сверху.
- Подвесные конструкции делают из разных материалов, чаще всего — из гипсокартона. Она позволяет аккуратно скрыть проводку и коммуникации, а также маскирует дефекты основания. Так же, как и в натяжной потолок, в подвесной можно встроить светильники и декоративные элементы.
- Побелка исправляет неровности покрытия и создает яркую, чистую поверхность. Ее выполняют известковым или гипсовым составом. Этот вариант подходит как для квартиры, так и для дома. Чаще всего ее используют в классических и неоклассических интерьерах, но она актуальна и для современных направлений. Отделку при необходимости можно обновить, и она требует минимальных затрат на материалы.
- Панели из МДФ, гипса или ПВХ выбирают за простоту монтажа. Они скрывают мелкие дефекты поверхности и придают помещению свежий вид. Панели крепят непосредственно на существующий потолок или на специальный каркас. Это отличный вариант для быстрого ремонта, поскольку монтаж занимает минимум времени.
- Декоративная штукатурка создает рельефную поверхность, может имитировать разные фактуры: от ткани до бетона. Такая отделка скрывает неровности базового покрытия и придает интерьеру индивидуальность. Штукатурку чаще всего применяют в гостиной или спальне, если требуется выразительное оформление потолка.
- Деревянный потолок используют для создания теплой и естественной атмосферы в помещении. Чаще всего его делают в частном доме, в квартире такая отделка уместна в определенных стилях: например, кантри, средиземноморский, эклектика с этническими мотивами, английская классика. Чтобы дерево не выцветало и не рассыхалось от влаги, его обрабатывают специальными составами.
Дизайн: Анна Малютина. Фото: Наталья Градусова
Дизайн: Ольга Горшкова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер
Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров
Дизайн: Наталья Ляйфер. Фото: Евгений Гнесин
Дизайн: студия P.S.Interior. Фото: Александр Володин. Стиль: Кира Прохорова
Дизайн: студия «КВ.АРТ.АЛ»
Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова
Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин
Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина
Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина
Тренды потолков-2025
Рассмотрим главные тенденции ближайших лет в оформлении потолков.
Минимализм
Минимализм все еще остается в топе актуальных стилей, причем его реализуют не только в чистом виде, но и как основу для разных направлений. Например, популярно его сочетание со скандинавской эстетикой, современной классикой, элементами лофта и бохо.
Минималистичная отделка — лаконичная, с малым количеством декора или вообще без него, в спокойных оттенках. Поэтому беспроигрышный вариант для оформления современного потолка в 2025-м — натяжное полотно или обычная побелка.
Дизайн: студия PlanZi. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова
Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров
Соцсети студии bhd_studio_
Необычный оттенок
Белый потолок — классика, которая актуальна для любого стиля, размера комнаты, типа жилья. Но от сейчас от традиционного решения все чаще отходят и делают выбор в пользу нетипичных для такой отделки цветов. Есть три варианта:
- Яркие оттенки — красный, желтый, насыщенный голубой, изумрудный, фиолетовый и т.п. Их используют для создания крупного броского акцента.
- Темные тона — черный, глубокий синий, антрацитово-серый. Это смелый прием для помещений с достаточно высоким потолком, потому что темные оттенки так или иначе скрадывают пространство, особенно на контрасте с более светлыми стенами и мебелью.
- Пастельные цвета — кремовый, бледно-желтый, небесный, мятный, персиковый, сиреневый и подобные им оттенки. Это безопасный вариант, кто хочет уйти от очевидного решения с белым цветом, но при этом выдержать нейтральный спокойный интерьер.
Как правило, потолочные карнизы делают в тон потолка. Но есть еще один прием, который подчеркнет нестандартный цвет, — немного зайти им на стены.
Соцсети дизайнера asya.antsiferova
Дизайн: Светлана Тепфер. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Анна Шенбергер
Соцсети студии ag_designstudio
Дизайн: Яна Грошева. Фото: Екатерина Титенко. Стиль: Мария Нечаева
Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина
Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина
Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior
Соцсети студии bureau.slovo
Соцсети блогера azertori
Акцентные обои
Раньше обои считались исключительно стеновой отделкой, но со временем их применение расширилось. В том числе ими можно оформить потолок — получается стильно, эффектно и свежо. Особенно популярны полотна с геометрическими, абстрактными или природными мотивами. Их можно поклеить на всю поверхность или фрагментарно: например, выделить прямоугольник или круг по центру комнаты.
Еще один нестандартный вариант отделки — выделить в комнате зону и оформить в ней одинаковыми обоями стены и потолок: например, так сделали в этом проекте Виктории Вишневской. Смотрится свежо и помогает зонировать пространство.
Дизайн: студия Bilbao Design
Дизайн: студия Bilbao Design
Дизайн: Виктория Вишневская. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова
Соцсети студии archbutik.ru
Дизайн: Светлана Тепфер. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Анна Шенбергер
Дерево
Отделка потолка деревом отвечает сразу нескольким трендам в дизайне: на экологичность, теплые уютные фактуры, близость к природе. Деревянные рейки, панели или балки создают уютную атмосферу и хорошо сочетаются с другими натуральными материалами. В классическом стиле это могут быть кессоны, в скандинавском — планкен или окрашенная вагонка.
Чаще всего дерево как основу применяют в загородных домах, которые из него построены. Но в городской квартире материал также используют для оформления потолочной зоны — обычно в виде декоративных элементах. Хотя, если это соответствует стилистике, поверхность можно полностью обшить вагонкой или панелями с соответствующей фактурой.
Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин
Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин
Дизайн: Катерина Караваева. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова
Дизайн: Катерина Караваева. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова
Дизайн: Татьяна Бабенко. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Софья Калбазова
Дизайн: Татьяна Бабенко. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Софья Калбазова
Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов
Соцсети дизайнера borisova_interior
Один цвет со стенами
Окрашивание всех поверхностей в один оттенок размывает границы между ними и создает тем самым эффект шкатулки. Этот прием прием сейчас очень популярен, поскольку визуально увеличивает пространство. Также его можно использовать для зонирования: например, выкрасить в один цвет рабочее или спальное место, входную зону при открытой планировке, место для отдыха в детской и т.п.
А в санузлах и прихожих такая отделка создает ощущение цельности маленького пространства. Иногда в том же цвете подбирают пол и даже мебель. Но в этом случае нужно расставить несколько контрастных акцентов в виде декора, текстиля, освещения.
Дизайн: Вероника Квасова. Фото: Наталья Мавренкова. Стиль: Светлана Носова
Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior
Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина
Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior
Соцсети студии bureau.slovo
Дизайн: студия TB.Design. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова
Лепной декор
Молдинги, карнизы, розетки и другая лепнина добавляют интерьеру изысканности и классического шарма. При этом общий стиль может быть любым, включая минимализм или модный сейчас сканди-шик. Лепной декор создают из современных легких, но прочных материалов, которые можно выкрасить в любой цвет. Он может выполнять не только эстетическую функцию, но и зрительно корректировать пропорции помещения с помощью линий и фокус-точек.
Дизайн: студия P.S.Interior. Фото: Евгений Гнесин
Соцсети дизайнера lesya.pechenkina
Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова
Соцсети дизайнера lesya.pechenkina
Дизайн: студия «ОлимпСтройСервис»
Дизайн: студия «ОлимпСтройСервис»
Соцсети студии o_n_design
«Парящий» потолок
Этого эффекта добиваются с помощью скрытой подсветки по периметру. Она создает иллюзию, что потолок не соприкасается со стенами. За счет этого прием визуально увеличивает пространство, придает ему легкость и создает неброский акцент в оформлении. Чаще всего «парящий» потолок делают в минимализме, лофте, контемпорари. Но обыграть такую подсветку можно и в современной классике: например, выбрав лепные карнизы и повесив многослойные шторы из атласной, жаккардовой, шерстяной ткани.
Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов
Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов
Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab
Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab
Соцсети студии o_n_design
Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab
Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab
Художественная роспись
Сейчас в дизайне прослеживается тенденция к персонализации интерьера. Она включает в себя как работу с деталями (штучный декор, собственное творчество, отражение образа жизни хозяев), так и уникальную отделку. В частности можно расписать потолок: самостоятельно, если есть творческие способности, или с помощью специалистов. Авторская работа не повторится ни у кого другого, и вы получите по-настоящему единичный интерьер.
Роспись может быть простой, под стать лаконичному минималистичному дизайну, или сюжетной. Последняя лучше всего смотрится в классических и эклектичных пространствах.
Соцсети студии bhd_studio_
Соцсети студии bhd_studio_
Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина
Соцсети дизайнера kate.hominess.interiors
Соцсети студии cxemabureau
Фактурная штукатурка
Это компромиссный вариант между минималистичным гладким полотном и более сложным декором, который может не вписываться в стилистику интерьера или не подходить из-за высоты потолка. Декоративная штукатурка позволяет создать на поверхности интересную фактуру, в том числе имитирующую другой материал: бетон, камень, дерево, шелк и другие. Помимо этого, состав замаскирует неровности, трещины и даже незначительные перепады высоты (например, на границе плит), так что решение не только эстетичное, но и практичное.
Стилистически штукатурка универсальна: можно подобрать дизайн для минималистичного или индустриального интерьера, классического, эклектичного. Сочетайте ее с отделкой стен и светильниками в том же стиле, чтобы пространство смотрелось гармонично.
Дизайн: Арина Горбенко. Фото: Анна Кузнецова
Соцсети дизайнера b.e._in_design
Соцсети дизайнера b.e._in_design
Дизайн: Вера Шмыкова. Фото: Арсений Игнатов. Стиль: Кира Прохорова
Соцсети студии netmraka
Соцсети студии left_design
Соцсети студии left_design
Соцсети студии bhd_studio_
Контрастный потолочный плинтус
Плинтус, окрашенный в цвет, который контрастирует с потолком и стенами, создает в интерьере эффектный акцент. Такой прием подчеркивает переход между поверхностями, поэтому не подойдет для квартир с очень низкими потолками. В остальных случаях он точно сыграет в плюс. Контрастный плинтус идеален для современного стиля, эклектики, неоклассики.
Чтобы такой потолочный декор смотрелся гармонично, подберите оттенок, который будет сочетаться с другими элементами палитры. При этом посмотрите на фото проектов в галерее: это не обязательно должно быть полное совпадение цветов. Дизайнеры играют с контрастными сочетаниями и близкими, но не родственными оттенками.
Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина
Дизайн: Карина Алтунина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова
Дизайн: Карина Алтунина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова
Дизайн: Карина Алтунина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова
Дизайн: Анна Киселева. Фото: Юрий Прокофьев
Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Диана Ремизова
Дизайн: Мила Генч. Фото: Андрей Орехов. Стиль: Ирина Темнова
Неудачные приемы
Мы рассказали, какие потолки в моде сейчас, в 2025 году. Есть и уже неактуальные приемы.
Вот каких решений стоит избегать в оформлении:
- Фотопечать на потолке, особенно голубое небо, космос или пейзажи, перегружает интерьер и привлекает слишком много внимания. Прием давно устарел и ассоциируется с аляповатыми интерьерами 90-х и нулевых.
- Сложные многоуровневые конструкции визуально уменьшают высоту помещения и создают ощущение тесноты. Это еще один яркий признак интерьеров двадцатилетней давности, особенно если уровни созданы не для зонирования, а исключительно в декоративных целях.
- Глянцевые поверхности создают нежелательные блики, которые раздражают — особенно вечером, когда включено искусственное освещение. Кроме того, глянец может удешевлять интерьер и сочетается не со всеми оттенками.
- Потолочный декор сложных форм утяжеляет пространство и выглядит излишне вычурно. Такие элементы отвлекают внимание от интерьера и могут создавать визуальный шум. А низкий потолок они делают еще ниже.
- Объемные кессоны с яркой подсветкой оказывают такой же эффект, как и массивная лепнина. Комната кажется меньше, ниже, теснее. В современных интерьерах такие решения выглядят тяжеловесно и неактуально.
- Расположение точечных светильников по краям не критичная ошибка, но уже теряет актуальность. Сейчас более популярны трековые системы и скрытая подсветка.
- Яркие цветные светодиодные ленты выглядят неестественно и могут раздражать. Она мало с чем сочетается и дешевит интерьер, уместна в редких стилях.
ShutterStock/Fotodom.ru
ShutterStock/Fotodom.ru
ShutterStock/Fotodom.ru
ShutterStock/Fotodom.ru
ShutterStock/Fotodom.ru
ShutterStock/Fotodom.ru
ShutterStock/Fotodom.ru
ShutterStock/Fotodom.ru
ShutterStock/Fotodom.ru