Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Нестандартный цвет, акцентные обои, контрастный карниз и другие тренды в оформлении потолка. А также приемы, которых точно стоит избегать.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Во время ремонта многие сосредотачиваются на отделке стен и пола, но потолок не менее важен. От его оформления зависит многое: будет ли комната казаться просторнее и выше или наоборот, появятся ли в ней необычные эффектные приемы или пространство получится лаконичным, нейтральным. Вариантов — множество. В этой статье расскажем и покажется, какие приемы в дизайне потолка — модные в 2025-м, а от каких точно пора отказаться.

Все о дизайне потолков в 2025 году

Варианты оформления
Тренды 2025 года
— Минимализм
— Необычный цвет
— Акцентные обои
— Деревянный декор
— В тон стенам
— Лепнина
— «Парящий» потолок
— Роспись
— Фактурная штукатурка
— Контрастный карниз
Антитренды

Варианты оформления

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Оформить потолок в квартире или доме можно разными способами. Рассмотрим самые распространенные и универсальные.

  • Натяжной потолок представляет собой тканевое или ПВХ-полотно, которое крепят на специальный профиль по периметру комнаты. Быстро, просто и с минимумом грязи. Оно скрывает неровности поверхности, если они есть, также в конструкцию удобно монтировать светильники. Такая отделка стилистически универсальна и подходит для разных комнат. А полотно из ПВХ еще и защитит от влаги и даже затопления от соседей сверху.
  • Подвесные конструкции делают из разных материалов, чаще всего — из гипсокартона. Она позволяет аккуратно скрыть проводку и коммуникации, а также маскирует дефекты основания. Так же, как и в натяжной потолок, в подвесной можно встроить светильники и декоративные элементы.
  • Побелка исправляет неровности покрытия и создает яркую, чистую поверхность. Ее выполняют известковым или гипсовым составом. Этот вариант подходит как для квартиры, так и для дома. Чаще всего ее используют в классических и неоклассических интерьерах, но она актуальна и для современных направлений. Отделку при необходимости можно обновить, и она требует минимальных затрат на материалы.
  • Панели из МДФ, гипса или ПВХ выбирают за простоту монтажа. Они скрывают мелкие дефекты поверхности и придают помещению свежий вид. Панели крепят непосредственно на существующий потолок или на специальный каркас. Это отличный вариант для быстрого ремонта, поскольку монтаж занимает минимум времени. 
  • Декоративная штукатурка создает рельефную поверхность, может имитировать разные фактуры: от ткани до бетона. Такая отделка скрывает неровности базового покрытия и придает интерьеру индивидуальность. Штукатурку чаще всего применяют в гостиной или спальне, если требуется выразительное оформление потолка.
  • Деревянный потолок используют для создания теплой и естественной атмосферы в помещении. Чаще всего его делают в частном доме, в квартире такая отделка уместна в определенных стилях: например, кантри, средиземноморский, эклектика с этническими мотивами, английская классика. Чтобы дерево не выцветало и не рассыхалось от влаги, его обрабатывают специальными составами. 

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Наталья Градусова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Ольга Горшкова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Наталья Ляйфер. Фото: Евгений Гнесин

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: студия P.S.Interior. Фото: Александр Володин. Стиль: Кира Прохорова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: студия «КВ.АРТ.АЛ»

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Тренды потолков-2025

Рассмотрим главные тенденции ближайших лет в оформлении потолков.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Минимализм

Минимализм все еще остается в топе актуальных стилей, причем его реализуют не только в чистом виде, но и как основу для разных направлений. Например, популярно его сочетание со скандинавской эстетикой, современной классикой, элементами лофта и бохо.

Минималистичная отделка — лаконичная, с малым количеством декора или вообще без него, в спокойных оттенках. Поэтому беспроигрышный вариант для оформления современного потолка в 2025-м — натяжное полотно или обычная побелка. 

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: студия PlanZi. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии bhd_studio_

Необычный оттенок

Белый потолок — классика, которая актуальна для любого стиля, размера комнаты, типа жилья. Но от сейчас от традиционного решения все чаще отходят и делают выбор в пользу нетипичных для такой отделки цветов. Есть три варианта:

  • Яркие оттенки — красный, желтый, насыщенный голубой, изумрудный, фиолетовый и т.п. Их используют для создания крупного броского акцента. 
  • Темные тона — черный, глубокий синий, антрацитово-серый. Это смелый прием для помещений с достаточно высоким потолком, потому что темные оттенки так или иначе скрадывают пространство, особенно на контрасте с более светлыми стенами и мебелью. 
  • Пастельные цвета — кремовый, бледно-желтый, небесный, мятный, персиковый, сиреневый и подобные им оттенки. Это безопасный вариант, кто хочет уйти от очевидного решения с белым цветом, но при этом выдержать нейтральный спокойный интерьер.

Как правило, потолочные карнизы делают в тон потолка. Но есть еще один прием, который подчеркнет нестандартный цвет, — немного зайти им на стены. 

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера asya.antsiferova

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Светлана Тепфер. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Анна Шенбергер

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии ag_designstudio

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Яна Грошева. Фото: Екатерина Титенко. Стиль: Мария Нечаева

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии bureau.slovo

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети блогера azertori

Акцентные обои

Раньше обои считались исключительно стеновой отделкой, но со временем их применение расширилось. В том числе ими можно оформить потолок — получается стильно, эффектно и свежо. Особенно популярны полотна с геометрическими, абстрактными или природными мотивами. Их можно поклеить на всю поверхность или фрагментарно: например, выделить прямоугольник или круг по центру комнаты.
Еще один нестандартный вариант отделки — выделить в комнате зону и оформить в ней одинаковыми обоями стены и потолок: например, так сделали в этом проекте Виктории Вишневской. Смотрится свежо и помогает зонировать пространство.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: студия Bilbao Design

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: студия Bilbao Design

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Виктория Вишневская. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии archbutik.ru

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Светлана Тепфер. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Анна Шенбергер

Дерево

Отделка потолка деревом отвечает сразу нескольким трендам в дизайне: на экологичность, теплые уютные фактуры, близость к природе. Деревянные рейки, панели или балки создают уютную атмосферу и хорошо сочетаются с другими натуральными материалами. В классическом стиле это могут быть кессоны, в скандинавском — планкен или окрашенная вагонка.

Чаще всего дерево как основу применяют в загородных домах, которые из него построены. Но в городской квартире материал также используют для оформления потолочной зоны — обычно в виде декоративных элементах. Хотя, если это соответствует стилистике, поверхность можно полностью обшить вагонкой или панелями с соответствующей фактурой.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Катерина Караваева. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Катерина Караваева. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Татьяна Бабенко. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Софья Калбазова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Татьяна Бабенко. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Софья Калбазова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Юлия Зубарева. Фото: Андрей Кирнов

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера borisova_interior

Один цвет со стенами

Окрашивание всех поверхностей в один оттенок размывает границы между ними и создает тем самым эффект шкатулки. Этот прием прием сейчас очень популярен, поскольку визуально увеличивает пространство. Также его можно использовать для зонирования: например, выкрасить в один цвет рабочее или спальное место, входную зону при открытой планировке, место для отдыха в детской и т.п.

А в санузлах и прихожих такая отделка создает ощущение цельности маленького пространства. Иногда в том же цвете подбирают пол и даже мебель. Но в этом случае нужно расставить несколько контрастных акцентов в виде декора, текстиля, освещения.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Вероника Квасова. Фото: Наталья Мавренкова. Стиль: Светлана Носова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии bureau.slovo

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: студия TB.Design. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Екатерина Шаповалова

Лепной декор

Молдинги, карнизы, розетки и другая лепнина добавляют интерьеру изысканности и классического шарма. При этом общий стиль может быть любым, включая минимализм или модный сейчас сканди-шик. Лепной декор создают из современных легких, но прочных материалов, которые можно выкрасить в любой цвет. Он может выполнять не только эстетическую функцию, но и зрительно корректировать пропорции помещения с помощью линий и фокус-точек.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: студия P.S.Interior. Фото: Евгений Гнесин

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера lesya.pechenkina

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера lesya.pechenkina

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: студия «ОлимпСтройСервис»

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: студия «ОлимпСтройСервис»

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии o_n_design

«Парящий» потолок

Этого эффекта добиваются с помощью скрытой подсветки по периметру. Она создает иллюзию, что потолок не соприкасается со стенами. За счет этого прием визуально увеличивает пространство, придает ему легкость и создает неброский акцент в оформлении. Чаще всего «парящий» потолок делают в минимализме, лофте, контемпорари. Но обыграть такую подсветку можно и в современной классике: например, выбрав лепные карнизы и повесив многослойные шторы из атласной, жаккардовой, шерстяной ткани.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии o_n_design

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера alexey_volkov_ab

Художественная роспись

Сейчас в дизайне прослеживается тенденция к персонализации интерьера. Она включает в себя как работу с деталями (штучный декор, собственное творчество, отражение образа жизни хозяев), так и уникальную отделку. В частности можно расписать потолок: самостоятельно, если есть творческие способности, или с помощью специалистов. Авторская работа не повторится ни у кого другого, и вы получите по-настоящему единичный интерьер. 

Роспись может быть простой, под стать лаконичному минималистичному дизайну, или сюжетной. Последняя лучше всего смотрится в классических и эклектичных пространствах.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии bhd_studio_

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии bhd_studio_

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Ольга Буракова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера kate.hominess.interiors

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии cxemabureau

Фактурная штукатурка

Это компромиссный вариант между минималистичным гладким полотном и более сложным декором, который может не вписываться в стилистику интерьера или не подходить из-за высоты потолка. Декоративная штукатурка позволяет создать на поверхности интересную фактуру, в том числе имитирующую другой материал: бетон, камень, дерево, шелк и другие. Помимо этого, состав замаскирует неровности, трещины и даже незначительные перепады высоты (например, на границе плит), так что решение не только эстетичное, но и практичное.

Стилистически штукатурка универсальна: можно подобрать дизайн для минималистичного или индустриального интерьера, классического, эклектичного. Сочетайте ее с отделкой стен и светильниками в том же стиле, чтобы пространство смотрелось гармонично.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Арина Горбенко. Фото: Анна Кузнецова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера b.e._in_design

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети дизайнера b.e._in_design

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Вера Шмыкова. Фото: Арсений Игнатов. Стиль: Кира Прохорова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии netmraka

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии left_design

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии left_design

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Соцсети студии bhd_studio_

Контрастный потолочный плинтус

Плинтус, окрашенный в цвет, который контрастирует с потолком и стенами, создает в интерьере эффектный акцент. Такой прием подчеркивает переход между поверхностями, поэтому не подойдет для квартир с очень низкими потолками. В остальных случаях он точно сыграет в плюс. Контрастный плинтус идеален для современного стиля, эклектики, неоклассики. 

Чтобы такой потолочный декор смотрелся гармонично, подберите оттенок, который будет сочетаться с другими элементами палитры. При этом посмотрите на фото проектов в галерее: это не обязательно должно быть полное совпадение цветов. Дизайнеры играют с контрастными сочетаниями и близкими, но не родственными оттенками.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Карина Алтунина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Карина Алтунина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Карина Алтунина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Анна Киселева. Фото: Юрий Прокофьев

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Юлия Бабинцева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Диана Ремизова

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Дизайн: Мила Генч. Фото: Андрей Орехов. Стиль: Ирина Темнова

Неудачные приемы

Мы рассказали, какие потолки в моде сейчас, в 2025 году. Есть и уже неактуальные приемы.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

Вот каких решений стоит избегать в оформлении:

  • Фотопечать на потолке, особенно голубое небо, космос или пейзажи, перегружает интерьер и привлекает слишком много внимания. Прием давно устарел и ассоциируется с аляповатыми интерьерами 90-х и нулевых.
  • Сложные многоуровневые конструкции визуально уменьшают высоту помещения и создают ощущение тесноты. Это еще один яркий признак интерьеров двадцатилетней давности, особенно если уровни созданы не для зонирования, а исключительно в декоративных целях.
  • Глянцевые поверхности создают нежелательные блики, которые раздражают — особенно вечером, когда включено искусственное освещение. Кроме того, глянец может удешевлять интерьер и сочетается не со всеми оттенками.
  • Потолочный декор сложных форм утяжеляет пространство и выглядит излишне вычурно. Такие элементы отвлекают внимание от интерьера и могут создавать визуальный шум. А низкий потолок они делают еще ниже.
  • Объемные кессоны с яркой подсветкой оказывают такой же эффект, как и массивная лепнина. Комната кажется меньше, ниже, теснее. В современных интерьерах такие решения выглядят тяжеловесно и неактуально.
  • Расположение точечных светильников по краям не критичная ошибка, но уже теряет актуальность. Сейчас более популярны трековые системы и скрытая подсветка. 
  • Яркие цветные светодиодные ленты выглядят неестественно и могут раздражать. Она мало с чем сочетается и дешевит интерьер, уместна в редких стилях.

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

ShutterStock/Fotodom.ru

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

ShutterStock/Fotodom.ru

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

ShutterStock/Fotodom.ru

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

ShutterStock/Fotodom.ru

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

ShutterStock/Fotodom.ru

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

ShutterStock/Fotodom.ru

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

ShutterStock/Fotodom.ru

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

ShutterStock/Fotodom.ru

Потолок-2025: варианты оформления, модные приемы и антитренды (84 фото)

ShutterStock/Fotodom.ru

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