Поволжский дом сайдинга, Склад
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Днепровский проезд, 2 к5
Индекс: 443109.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒692‒44‒38
Сайт: http://www.ctc-samara.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк