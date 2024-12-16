Поволжский дом сайдинга, Склад

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Днепровский проезд, 2 к5

Индекс: 443109.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒692‒44‒38

Сайт: http://www.ctc-samara.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк