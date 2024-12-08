Поволжский строительный центр, магазин кровельных и отделочных материалов

город: Энгельс

Район: Энгельсский район

Адрес: улица Маяковского, 29

Индекс: 413100.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒960‒352‒80‒80

Сайт: http://jivo.chat/5kl8J0JyUG

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные двери, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Отделочные материалы, Реконструкция и капремонт зданий, Стеновые панели, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты