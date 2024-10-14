Появились новые подробности по делу богатейшего рэпера P. Diddy

Против американского рэпера и исполнительного продюсера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, подали новые гражданские иски по обвинениям в изнасилованиях, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, всего против него было подано пять исковых заявлений. Отмечается, что все инциденты произошли с 1995 по 2021 год. В одном из исков женщина, которой на момент инцидента было 19 лет, утверждает, что музыкант изнасиловал ее в номере отеля на Манхэттене.

Согласно данным иностранных СМИ, все инциденты произошли либо в Нью-Йорке, либо в Хэмптонсе. Один из исков включает инцидент, предположительно произошедший на роскошных «белых вечеринках» рэпера в День труда в его собственности в Хэмптонсе.

16 сентября 2024 года P. Diddy был арестован. Ему предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. На своем первом суде 17 сентября он не признал себя виновным ни в одном из пунктов обвинения.

1 октября 2024 года на рэпера было подано еще 120 исков от обвинителей, охватывающих нападения в 2000-х и 2010-х годах. Истцы, 25 из которых – несовершеннолетние, являются как мужчинами, так и женщинами.