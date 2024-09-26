Появились первые снимки уникальной кометы

Находящимся за пределами земного шара космонавтам удалось запечатлеть уникальную комету Цзыцзиньшань-ATLAS, сообщает Zakon.kz.

Российский космонавт Александр Гребёнкин поделился ее снимками.

Как отмечается на сайте Star Walk, особенной комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) делает то, что она будет очень яркой и увидеть ее наверняка можно будет невооруженным глазом.

«Если повезет, она может стать исключительно яркой и даже превзойти C/2020 F3 (NEOWISE), которая радовала наблюдателей летом 2020 года. Прошло много времени с тех пор, как мы видели такую яркую комету, поэтому наблюдатели очень взволнованы из-за C/2023 A3», – отмечают эксперты.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) is finally here ! ☄️✨I captured this image this morning at 09:22 UTC from @LCOAstro in Atacama desert in Chile 🇨🇱 The view was absolutely spectacular ! The clouds were constantly moving just above the horizon, but we got really lucky when the… pic.twitter.com/AoClHkatFr — Yuri Beletsky (@YBeletsky) September 24, 2024

Также ожидается, что у кометы будет виден красивый хвост. Цзыцзиньшань-ATLAS будет прекрасно видна из Северного полушария. Последней яркой кометой, видной из северных широт, была комета Хейла-Боппа в 1997 году.

話題の紫金山アトラス彗星（C/2023 A3）撮って見た！2024.09.26 AM5:30核は崩壊せず、しっかり尾を引いてました☄️#紫金山アトラス彗星#ツチンシャンアトラス彗星 pic.twitter.com/33bweoeaG2 — 星景fan (@fan64956152) September 26, 2024

Комета достигнет пика яркости в пятницу, 27 сентября. Жители Северного полушария смогут ее увидеть в нескольких градусах над горизонтом на юго-востоке примерно за 30 минут до рассвета между пятницей, 27 сентября, и средой, 2 октября.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) this morning from New ZealandCredit Max Inwood pic.twitter.com/600zPiNfU0 — Domenico (@AvatarDomy) September 25, 2024

Эксперты рекомендуют наблюдать за явлением в воскресенье, 29 сентября, и понедельник, 30 сентября. Лучше всего будет видно явление при использовании бинокля или телескопа. А 12 октября комета подойдет к Земле ближе всего, она достигнет максимальной яркости и будет видна даже невооруженным глазом.