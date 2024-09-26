Появились первые снимки уникальной кометы

Появились первые снимки уникальной кометы

Появились первые снимки уникальной кометы

Находящимся за пределами земного шара космонавтам удалось запечатлеть уникальную комету Цзыцзиньшань-ATLAS, сообщает Zakon.kz.

Российский космонавт Александр Гребёнкин поделился ее снимками.

Появились первые снимки уникальной кометы

Как отмечается на сайте Star Walk, особенной комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) делает то, что она будет очень яркой и увидеть ее наверняка можно будет невооруженным глазом.

Появились первые снимки уникальной кометы

«Если повезет, она может стать исключительно яркой и даже превзойти C/2020 F3 (NEOWISE), которая радовала наблюдателей летом 2020 года. Прошло много времени с тех пор, как мы видели такую яркую комету, поэтому наблюдатели очень взволнованы из-за C/2023 A3», – отмечают эксперты.

Также ожидается, что у кометы будет виден красивый хвост. Цзыцзиньшань-ATLAS будет прекрасно видна из Северного полушария. Последней яркой кометой, видной из северных широт, была комета Хейла-Боппа в 1997 году.

Комета достигнет пика яркости в пятницу, 27 сентября. Жители Северного полушария смогут ее увидеть в нескольких градусах над горизонтом на юго-востоке примерно за 30 минут до рассвета между пятницей, 27 сентября, и средой, 2 октября.

Эксперты рекомендуют наблюдать за явлением в воскресенье, 29 сентября, и понедельник, 30 сентября. Лучше всего будет видно явление при использовании бинокля или телескопа. А 12 октября комета подойдет к Земле ближе всего, она достигнет максимальной яркости и будет видна даже невооруженным глазом.

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