Пожар в приюте для животных на севере США унес жизни более 40 собак

Пожар в приюте для животных на севере США унес жизни более 40 собак

Пожар в приюте для животных на севере США унес жизни более 40 собак

Спасатели приехали на вызов в приют для животных No Dogs Left Behind в Кантоне, штат Нью-Йорк (США), после того, как прохожий увидел пламя. В этом пожаре погибли десятки собак, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, пожарные на месте происшествия «столкнулись с сильным пожаром в здании питомника». В тот момент в приюте находилось более 40 животных . В Facebook приюта сообщили, что все собаки погибли в огне.

«Каждая собака была членом нашей семьи. К сожалению, они стали жертвами. У нас нет слов, чтобы выразить нашу скорбь», – заявили в приюте.

Причина пожара расследуется. Ночью сотрудники приюта спали на месте. Пострадавших среди гражданских лиц или пожарных нет.

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