Праймер для лица `NOVO` AIR BASE осветляющий тон 01

629 ₽ 399 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Идеальная база под макияж уже создана! Осветляющий праймер для лица `NOVO` AIR BASE обладает невероятно легкой и нежной текстурой, которая идеально наносится на кожу лица. Натуральный цвет праймера подчеркнет Вашу естественность и придаст коже сияющий вид на весь день. Формула smart-выравнивание не образует пудровых складок и обеспечивает стойкость макияжа. В составе праймера присутствуют растительные экстракты, которые увлажняют и защищают Вашу кожу, снижая воздействие негативных факторов окружающей среды.

Способ применения: нанесите средство на кожу лица и равномерно распределите его по всей поверхности. Только для… наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: Water, Cyclopentasiloxane, Caprylic/capric Glycerides, Glycerin, Butylene Glycol, Water, Tremella Fuciformis (mushroom) Extract, Glycerin, Trehalose, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Ci 77891, Aluminum Hydroxide, Triethoxycaprylylsilane, Dimethicone/vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone, Isononyl Isononanoate, Cetyl Peg/ppg-10/1 Dimethicone, Diisostearyl Malate, Sodium Chloride, Ci 77492, Ci 77491, Hyaluronic Acid Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 147 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 132 мм

Ширина упаковки: 33 мм

Длина упаковки: 33 мм

Тег: Праймер для лица

Раздел: праймеры

Артикул 234606

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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