Праймер-желе `ESSENCE` JELLY GRIP увлажняющий

Праймер-желе `ESSENCE` JELLY GRIP увлажняющий

399 ₽ 339 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 70 г
  • Высота упаковки: 119 мм
  • Ширина упаковки: 30 мм
  • Длина упаковки: 30 мм
  • Тег: Праймер для лица
  • Раздел: праймеры
  • Артикул 247625
  • Страна: ПОЛЬША/ POLAND

Все товары бренда С праймером jelly GRIP HYDRATING PRIMER от essence ты получишь идеальную базу под макияж. Особый желеобразный праймер не только увлажняет, но и закрепляет макияж. Таким образом, он обеспечивает максимальный эффект фиксации и длительную стойкость макияжа. Праймер jelly GRIP HYDRATING PRIMER от essence дает тебе свободу выбора: наноси его самостоятельно, чтобы кожа выглядела ровной и свежей, или используй как базу под макияж.

Прозрачная упаковка в современном дизайне подчеркивает особую желеобразную текстуру. Он мгновенно рождает желание сиять и светиться!

Способ применения: Увлажняющий праймер для стойкого макияжа. Обеспечивает свежесть. Оставь формулу на несколько секунд… для активации эффекта полного сцепления, а затем нанеси макияж, чтобы создать стойкий макияж. Прозрачная текстура. Можно использовать и самостоятельно для придания коже гладкости и свежести.

Состав: AQUA (WATER), GLYCERIN, PVP, XYLITYLGLUCOSIDE, CARBOMER, ANHYDROXYLITOL, PPG-26-BUTETH-26, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, XYLITOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL, PARFUM (FRAGRANCE), CI 19140 (YELLOW 5), CI 42090 (BLUE 1).

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