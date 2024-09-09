Праймер-желе `ESSENCE` JELLY GRIP увлажняющий
399 ₽ 339 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Вес в упаковке: 70 г
- Высота упаковки: 119 мм
- Ширина упаковки: 30 мм
- Длина упаковки: 30 мм
- Тег: Праймер для лица
- Раздел: праймеры
- Артикул 247625
- Страна: ПОЛЬША/ POLAND
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Все товары бренда С праймером jelly GRIP HYDRATING PRIMER от essence ты получишь идеальную базу под макияж. Особый желеобразный праймер не только увлажняет, но и закрепляет макияж. Таким образом, он обеспечивает максимальный эффект фиксации и длительную стойкость макияжа. Праймер jelly GRIP HYDRATING PRIMER от essence дает тебе свободу выбора: наноси его самостоятельно, чтобы кожа выглядела ровной и свежей, или используй как базу под макияж.
Прозрачная упаковка в современном дизайне подчеркивает особую желеобразную текстуру. Он мгновенно рождает желание сиять и светиться!
Способ применения: Увлажняющий праймер для стойкого макияжа. Обеспечивает свежесть. Оставь формулу на несколько секунд… для активации эффекта полного сцепления, а затем нанеси макияж, чтобы создать стойкий макияж. Прозрачная текстура. Можно использовать и самостоятельно для придания коже гладкости и свежести.
Состав: AQUA (WATER), GLYCERIN, PVP, XYLITYLGLUCOSIDE, CARBOMER, ANHYDROXYLITOL, PPG-26-BUTETH-26, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, XYLITOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL, PARFUM (FRAGRANCE), CI 19140 (YELLOW 5), CI 42090 (BLUE 1).