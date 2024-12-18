Практик, склад

город: Псков

Район: Псков городской округ

Адрес: Ижорского Батальона, 24 к8

Индекс: 180020.0

Телефон: +7 (8112) 70‒07‒70

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.praktik60.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Межкомнатные двери, Облицовочный камень, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду