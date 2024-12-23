Правильная кровля, специализированная кровельная фирма

город: Тверь

Район: Тверь городской округ

Адрес: Борихино Поле, 3

Индекс: nan

Телефон: +7 (4822) 47‒66‒26

Мобильный Телефон: +7‒905‒609‒19‒12

Сайт: http://xn—-7sbgb3byacie.xn--p1ai

вид деятельности: Вывоз мусора, Городские автогрузоперевозки, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты