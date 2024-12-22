Правильный Дом, официальный дилер Магма

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Мамадышский тракт, 10а

Индекс: 420025.0

Телефон: +7 (843) 250‒01‒13

Мобильный Телефон: +7‒966‒250‒01‒15

Сайт: http://kirpich-pd.ru

вид деятельности: Кирпич, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк