Правильный Дом, официальный дилер Магма
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Мамадышский тракт, 10а
Индекс: 420025.0
Телефон: +7 (843) 250‒01‒13
Мобильный Телефон: +7‒966‒250‒01‒15
Сайт: http://kirpich-pd.ru
вид деятельности: Кирпич, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк