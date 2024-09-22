Предполагаемая мать детей Павла Дурова сделала очередное заявление о жизни бизнесмена

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар пожаловалась, что потеряла связь с братом предпринимателя Николаем, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала, где сидит за столом с дочерью и братьями Дуровыми. В подписи Болгар уточнила, что снимок сделан в отеле на Сардинии. Она рассказала, что связи с Павлом Дуровым не было и до сих пор не хватает.

«Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения», – заявила она.

Болгар добавила, что лишилась финансовой поддержки от основателя Telegram и не может продлить документы детям на пребывание в Европе.

«У меня наступил настоящий кризис, как у мамы троих детей, оставшихся без финансовой поддержки, без возможности продлить документы детям, без возможности отстаивать свои права в европейских судах из-за отсутствия возможности продлить документы детям на пребывание в Европе. Мне сообщили, что финансовая поддержка никогда не возобновится, если я откажусь переезжать в ОАЭ. После этого личный контакт был заблокирован, и я не смог связаться с отцом детей даже в случае чрезвычайной ситуации. Поняла, что могу рассчитывать только на себя, содержать детей на свои доходы и личные сбережения, пока не появится возможность отстаивать свои права и права своих детей в суде. Связи с отцом детей не было. И его до сих пор не хватает», – рассказала Болгар.

Также она посетовала, что Павел Дуров продолжает комфортно жить и обеспечивать шикарный «образ жизни своим подругам».