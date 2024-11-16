Председателя ЦИК Грузии облили черной краской во время заседания

Председателя ЦИК Грузии облили черной краской во время заседания

Председателя ЦИК Грузии облили черной краской во время заседания

Скандалом обернулось заседание Центральной избирательной комиссии Грузии, на котором должны были объявить окончательные итоги парламентских выборов за 26 октября 2024 года, передает Zakon.kz.

РИА «Новости» сообщает, что член комиссии от оппозиции Давид Киртадзе облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили прямо на заседании, на котором проходило рассмотрение итогового протокола.

Инцидент попал на видео, кадры показали грузинские телеканалы.

У здания ЦИК Грузии в это время проходил митинг. Из-за происшествия заседание пришлось приостановить. При этом вскоре результаты все же утвердили: правящая «Грузинская мечта» одержала победу с 53,93% голосов и получила 89 мандатов из 150.

В Грузии прошли очередные парламентские выборы, в которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. По данным ЦИК Грузии на 17:00 (по времени Астаны) 28 октября, партия получила почти 54% голосов, а явка избирателей достигла 58,94%.

youcanchoose

База под тени для век `LUXVISAGE` SUPER STAY 24 h водостойкая тон бежевый

База под тени для век `LUXVISAGE` SUPER STAY 24 h водостойкая тон бежевый

Израиль заявил об уничтожении ядерного объекта в Иране

Израиль заявил об уничтожении ядерного объекта в Иране

Карандаш для ногтей и кутикулы `PINK UP` `BEAUTY` oil nature с комплексом натуральных  масел 2 мл

Набор точечных пластырей для лица `YOPP` 42 шт

Кровля рудной шахты в России обрушилась после подземного толчка

Кровля рудной шахты в России обрушилась после подземного толчка

Тысячи человек подали иск против компании Philips из-за опасных аппаратов для дыхания

Тысячи человек подали иск против компании Philips из-за опасных аппаратов для дыхания

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.