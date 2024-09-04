Представители Telegram извинились перед Южной Кореей из-за скандала с Дуровым

Представители Telegram извинились перед Южной Кореей из-за скандала с Дуровым

Представители Telegram извинились перед Южной Кореей из-за скандала с Дуровым

Представители Telegram извинились перед Южной Кореей после скандала, который коснулся задержания Павла Дурова во Франции, сообщает Zakon.kz.

На днях появилась информация о том, что полиция Сеула начала предварительное расследование в отношении Telegram. Причина – подозрение в пособничестве распространению запрещенных порнографических видео с дипфейками.

В конце августа местная газета «Хангере» опубликовала статью о Telegram-каналах, участники которых (по большей части несовершеннолетние) создавали и распространяли порнодипфейки. Жертвами стали жительницы республики, в том числе подростки.

В связи с этим команда платформы принесла свои извинения.

Помимо этого представители Telegram предоставили южнокорейским властям «эксклюзивный имейл» для дальнейшей коммуникации. Также были удалены 25 постов откровенного характера. Правоохранительные органы страны планируют создать горячую линию, чтобы быстро реагировать на подобные ситуации.

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