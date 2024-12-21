Премьер, торгово-строительная компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Водопьянова, 1д

Индекс: 660125.0

Телефон: +7 (391) 27‒27‒324

Мобильный Телефон: +7‒933‒333‒19‒07

Сайт: http://xn--124-qdda5btid2j.xn--p1ai

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Керамогранит, Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Ремонт / отделка помещений, Рольставни, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду