Премьера сезона: бесконечно совершенный дизайн радиаторов от Royal Thermo

Летом 2024 года Royal Thermo — производитель радиаторов №1* в России — выпустил на рынок новую модель биметаллических дизайн-радиаторов, отличающуюся плавным soft-дизайном и превосходными техническими характеристиками.

Радиатор INFINITY стал настоящей сенсацией, и буквально с первых дней появления получил признание ведущих специалистов и экспертов не только среди профессионалов отопительной отрасли, но и в области архитектуры и дизайна.

Дизайн-радиатор INFINITY был представлен на крупнейшей отраслевой выставке Aquatherm Moscow, международной выставке интерьерных решений ARTDOM и самом масштабном гастрольном форуме дизайнеров и архитекторов «Российские дни дизайна». Каждое мероприятие — это встреча с экспертами высокого класса и строгая оценка разнообразных характеристик: от теплоотдачи до эстетичной интеграции в интерьер, с чем INFINITY превосходно справился. Специалисты высоко оценили мощность приборов, надежность технологий, широкий размерный ряд, удобство и простоту монтажа, которая свойственна всем радиаторам Royal Thermo, наличие на складе, и, конечно, экстраординарную форму моделей.

Про дизайн

Идея радиатора плавных форм давно витала в воздухе под влиянием последних тенденций в дизайне интерьера. INFINITY от Royal Thermo произвел фурор среди профессионалов — еще не было на рынке радиатора со столь совершенным по форме и эстетике дизайном.

Непривычные для радиатора изогнутые динамичные линии с первого взгляда привлекают внимание и не оставляют равнодушным даже самого искушенного потребителя. Необыкновенно изящный дизайн и мягкие округлые формы вызывают ассоциации с уютными интерьерами, построенными на обилии мягкого текстиля и сдержанных натуральных тонах — хотя этот радиатор безупречно смотрится и в брутальных, и в минималистичных интерьерах.

INFINITY — настоящий арт-объект в интерьере. Все его детали продуманы до мельчайших нюансов. Благодаря кропотливому труду дизайнеров и инженеров эти радиаторы получили безукоризненный экстерьер, и выглядят идеально с любого ракурса.

Новый флагман от Royal Thermo, без сомнения, станет началом актуального дизайн-тренда в сфере систем отопления. Изысканные формы INFINITY прекрасно сочетаются с такими разными стилями интерьера: неоклассика, теплый минимализм или ар-деко.

Модель выпускается в фирменных цветах Royal Thermo: Bianco Traffico (белый), Silver Satin (серый) и Noir Sable (черный), что позволяет прибору быть органичной частью любого цветового решения пространства.

Про технические характеристики

Благодаря использованию запатентованных разработок и усилиям инженеров мощность каждой секции INFINITY, с учетом уникального «закрытого» дизайна, достигает 172 Вт. Далеко не все биметаллические радиаторы могут похвастаться такой выдающейся теплоотдачей. Поэтому один радиатор INFINITY способен не только украсить, но и достойно обогреть помещение площадью до 25 кв. м (в зависимости от размера радиатора и температуры теплоносителя).

Новинка подходит для любых систем отопления. Как и во всех биметаллических радиаторах Royal Thermo, цельный стальной коллектор INFINITY изготовлен из углеродистой стали марки 20, отличающейся повышенной коррозионной стойкостью и эксплуатационной надежностью, а теплоноситель не имеет контакта с алюминием.

Про модельный ряд

Радиаторы INFINITY выпускаются в двух высотах — 570 и 370 мм. Количество секций составляет от 4 до 14, межосевое расстояние — 500 и 300 мм при глубине 90 мм. Вся линейка традиционно выпускается в трех фирменных цветах Royal Thermo: Bianco Traffico (белый), Silver Satin (серый) и Noir Sable (черный), с боковым и нижним подключением.

Про технологии

INFINITY во всем на пике трендов — индивидуальные режимы отопления, возможность удаленного управления и настройки с точностью до 0,1°С позволят поддерживать оптимальный для здоровья микроклимат в холодное время года.

INFINITY — радиатор будущего, не просто источник тепла, а полноценное решение задач по отоплению: удобное, стильное, оптимальное, надежное, умное. Радиатор в гармонии с человеком и пространством, создающий единство комфортной здоровой атмосферы и красивого интерьера.

Больше информации — в Telegram-канале Royal Thermo.

*По суммарным количественным продажам приборов водяного отопления согласно ООО «Литвинчук Маркетинг» от 21.05.2024 г. исх. 14

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