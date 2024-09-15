Премьеру Британии грозит расследование из-за дорогих подарков жене

Премьеру Британии грозит расследование из-за дорогих подарков жене

Премьеру Британии грозит расследование из-за дорогих подарков жене

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру угрожает судебное расследование из-за незадекларированных покупок дорогостоящей одежды для супруги Виктории, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о подарках от бизнесмена-мультимиллионера и донора его партии для жены политика, пишет The Times.

«Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены», – говорится в материале.

Спонсором оказался член палаты лордов Британии Вахид Алли, отмечают журналисты. По информации СМИ, он также финансировал услуги личного консультанта по покупкам супруге премьера еще до его прихода к власти.

В канцелярии не стали говорить общую стоимость сделанных жене Страмера подарков. Остается неизвестным и период, в течение которого Виктория их получала.

Напомним, Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании 5 июля 2024 года. Это седьмой представитель от Лейбористской партии на этом посту. Предыдущий премьер Риши Сунак подал в отставку после того, как его партия разгромно проиграла досрочные выборы.

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