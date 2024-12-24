Premier Center, магазин декоративных и отделочных материалов

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Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Замки / Скобяные изделия, Ковры, Комплектующие для дверей, Красящие вещества, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Ремонт / отделка помещений, Ремонт / укладка напольных покрытий, Сантехника / Санфаянс, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции