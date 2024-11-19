Президент Абхазии подал в отставку

Президент Абхазии подал в отставку

Президент Абхазии подал в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке, сообщает Zakon.kz.

К такому решению власти пришли по итогам переговоров с оппозицией.

Как сообщила пресс-служба президента Абхазии 19 ноября, подписано соответствующее соглашение.

Согласно документу, президент Абхазии Аслан Бжания подает заявление об отставке. Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года. В случае невыполнения данного пункта Бжания отзывает заявление об отставке.

Народное собрание – Парламент Абхазии 19 ноября 2024 года рассмотрит заявление об отставке Бжания.

«Исполняющим обязанности президента Абхазии становится вице-президент Гунба Б. З. Он в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности премьер-министра Абхазии Анкваб А. З. и одновременно на эту должность назначает Бганба В. Р. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Абхазии», – говорится в соглашении.

5 ноября в Сухуми оппозиционные общественные организации создали штаб по противодействию ратификации соглашения с Россией, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

15 ноября несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания Парламента. В конечном итоге они его захватили.

Позже оппозиционеры заявили, что президент страны согласился покинуть пост.

16 ноября Аслан Бжания выдвинул условия протестующим и заявил, что готов покинуть пост. А позже он просил народ не поддаваться на провокации и сообщил, что не собирается уходить в отставку на фоне беспорядков. Также президент Абхазии пообещал вернуть ситуацию «в правовое русло».

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