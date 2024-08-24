Президент Ботсваны рассмешил подчиненных

Президенту Ботсваны Мокветси Масиси показали найденный в стране алмаз весом 2492 карата. Реакция главы государства рассмешила его подчиненных и восхитила пользователей соцсетей, сообщает Zakon.kz.

Ролик с лидером Ботсваны сразу подхватили мировые медиа. К примеру, только в TikTok издания Sky News он набрал более 9 млн просмотров меньше чем за день. Вид массивного ископаемого настолько восхитил главу государства, что он широко раскрыл глаза и выдавил из себя удивленное: «Что?!» и несколько секунд молча смотрел на камень.

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О нахождении одного из крупнейших алмазов по весу 22 августа сообщила горнодобывающая компания Lucara Diamond. По данным компании, добыть его удалось с помощью специальной рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать в целом виде большие алмазы.

Также недавно стало известно, что одна из крупнейших рек Африки оказалась заражена радиацией.