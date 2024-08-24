Президент Ботсваны рассмешил подчиненных

Президент Ботсваны рассмешил подчиненных

Президент Ботсваны рассмешил подчиненных

Президенту Ботсваны Мокветси Масиси показали найденный в стране алмаз весом 2492 карата. Реакция главы государства рассмешила его подчиненных и восхитила пользователей соцсетей, сообщает Zakon.kz.

Ролик с лидером Ботсваны сразу подхватили мировые медиа. К примеру, только в TikTok издания Sky News он набрал более 9 млн просмотров меньше чем за день. Вид массивного ископаемого настолько восхитил главу государства, что он широко раскрыл глаза и выдавил из себя удивленное: «Что?!» и несколько секунд молча смотрел на камень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от HaberinVarMı ? (@haberiinvar.mi)

О нахождении одного из крупнейших алмазов по весу 22 августа сообщила горнодобывающая компания Lucara Diamond. По данным компании, добыть его удалось с помощью специальной рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать в целом виде большие алмазы.

Также недавно стало известно, что одна из крупнейших рек Африки оказалась заражена радиацией.

youcanchoose

Миллионы людей тонут в дождевой воде в Бангладеше

Миллионы людей тонут в дождевой воде в Бангладеше

Владимир Жириновский годами ранее «напророчил» Дурову проблемы в Европе

Владимир Жириновский годами ранее «напророчил» Дурову проблемы в Европе

В курортном городе Франции произошел взрыв: ранен полицейский

В Афганистане разработали новые правила для женщин

135 млн долларов на борьбу с оспой обезьян запросила ВОЗ

135 млн долларов на борьбу с оспой обезьян запросила ВОЗ

Землетрясение произошло в Кыргызстане в ночь на 24 августа

Землетрясение произошло в Кыргызстане в ночь на 24 августа

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.