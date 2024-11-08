Президент Германии отправил в отставку трех министров

Президент Германии отправил в отставку трех министров

Президент Германии отправил в отставку трех министров

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку трех министров из партии свободных демократов (СвДП), сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Die Welt, Штайнмайер говорил о непримиримых разногласиях, которые привели к распаду «светофорной» коалиции, и похвалил уходящих министров за предложение изменений в своих ведомствах.

«Во дворце Бельвю федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил свидетельства об увольнении бывшему министру финансов Кристиану Линднеру, бывшему министру юстиции Марко Бушманну и бывшему министру образования Беттину Штарк-Ватцингеру», – говорится в публикации.

Новым министром юстиции президент Германии назначил Фолькера Виссинга, а бывший советник канцлера Германии Олафа Шольца Йорг Кукис стал новым министром финансов.

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