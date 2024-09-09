Президент Кыргызстана установил запрет на повышение зарплат госслужащим

В Кыргызстане указом президента Садыра Жапарова введен мораторий на повышение заработных плат госслужащим до 2026 года. Данные меры предприняты в целях оптимизации расходов государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному в правительственной газете «Эркин Тоо»:

«Указом введен мораторий на повышение заработной платы сотрудников государственных ведомств, комитетов, уполномоченных представителей президента в регионах, а также чиновников из местных администраций».

Кроме того, до 2026 года в стране будет действовать запрет на расширение штата госорганов.

По данным издания 24.kg, в документе сделана оговорка, что в особых случаях ограничения могут быть сняты.

Но изменения численности сотрудников какого-либо ведомства и повышение окладов чиновников будут проводиться только на основании специального решения главы республики.

Тем временем в Казахстане начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх.