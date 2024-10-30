Президент Таджикистана призвал остановить преследования за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана призвал остановить преследования за лайки в соцсетях

Президент Таджикистана призвал остановить преследования за лайки в соцсетях

29 октября 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с просьбой прекратить преследовать людей за лайки и комментарии в социальных сетях. По его словам, такую практику необходимо остановить, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава Таджикистана заявил на церемонии открытия госучреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров.

В своей речи Рахмон подчеркнул, что в деятельности правоохранительных органов наблюдаются многочисленные недостатки.

Например, продолжил он, в последнее время органы считают за доказательства тот факт, что некоторые граждане в социальных сетях ставят лайки на распространяемые материалы и видеоролики.

«Вследствие чего они испытывают огромные затруднения», – сказал президент.

«Иными словами, некоторые органы безосновательно возбуждают против них уголовные дела, этим действиям необходимо положить конец». Эмомали Рахмон

Согласно данным из открытых источников, в Таджикистане за лайки постов и видео, связанных с оппозицией, или за репосты этих видео пользователям грозит тюремный срок.

Тем временем в Кыргызстане планируют изменить государственный гимн. С такой идеей на днях выступил спикер парламента. По его словам, он должен быть универсальным. Президент Садыр Жапаров поддержал это заявление. Глава государства также подчеркнул, что в обновлении нет ничего плохого.

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