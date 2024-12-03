Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента, сообщает Zakon.kz.

Какие конкретно меры будут приняты, он в своем обращении не уточнил. Издание Yonhap сообщает, что вход в здание парламента заблокирован.

«Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», – цитирует президента южнокорейское информационное агентство Yonhap.

После приказа президента Министерство обороны Южной Кореи cозвало встречу «ключевых командиров» и дало инструкции по усилению чрезвычайной готовности всех вооруженных сил. Также комиссар Национального полицейского управления Чо Джи Хо созвал экстренное совещание исполнительной власти.

Лидер правящей консервативной Партии народной власти Хан Дон Хун заявил, что «объявление военного положения является неуместным», добавив, что выступит против него вместе с народом.