Президента спортивной акробатики Тамбовской области обвинили в изнасиловании школьницы

Ленинский районный суд города Тамбова заключил под стражу президента Федерации спортивной акробатики Тамбовской области Сергея Назина сроком на два месяца по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-служба судов Тамбовской области в Telegram.

«Ленинский районный суд г. Тамбова удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении президента областной федерации спортивной акробатики С. Назина, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сроком на два месяца», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, 18 сентября Сергей Назин был задержан по подозрению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы. Пострадавшая заявила, что впервые она подверглась насилию в 14 лет, и, по ее словам, на протяжении длительного времени президент федерации состоял с ней в интимных отношениях, принуждая к действиям сексуального характера.