Президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке

Президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке

Президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке

22 сентября на выборах президента Шри-Ланки победил лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке, сообщает Zakon.kz.

55-летний Диссанаяке набрал 42,31% голосов. Это говорит о выборе почти восьми млн избирателей. Он отодвинул лидера оппозиции Саджита Премадасу на второе место, а действующего президента Ранила Викрамесингхе – на третье. Об этом передает издание Adaderana.

Президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке

Президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке

После публикации результатов Диссанаяке поблагодарил своих сторонников, разместив пост на персональном аккаунте в Х.

«Мечта, которую мы лелеяли веками, наконец-то сбывается. Это достижение – не результат работы отдельного человека, а коллективных усилий сотен тысяч из вас. Ваша преданность делу привела нас так далеко и за это я вам глубоко благодарен. Эта победа принадлежит всем нам».Анура Кумара Диссанаяке

По неподтвержденным данным, новый президент примет присягу 23 сентября.

А 20 сентября в Молдове стартовала предвыборная кампания по выборам президента.

youcanchoose

Аятолла Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших шахтеров

Аятолла Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших шахтеров

Необычное кишечное заболевание привело к смерти нескольких человек на юге Египта

Необычное кишечное заболевание привело к смерти нескольких человек на юге Египта

Предполагаемая мать детей Павла Дурова сделала очередное заявление о жизни бизнесмена

Предполагаемая мать детей Павла Дурова сделала очередное заявление о жизни бизнесмена

Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране

Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране

Новый вариант COVID стремительно распространяется в Европе, Северной Америке и Азии

Новый вариант COVID стремительно распространяется в Европе, Северной Америке и Азии

Израиль отрицает свою причастность ко взрывам пейджеров в Ливане

Израиль отрицает свою причастность ко взрывам пейджеров в Ливане

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.