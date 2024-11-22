Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6 млн долларов

Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6 млн долларов

Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6 млн долларов

Приклеенный скотчем к стене банан продали 20 ноября за 6,2 млн долларов на аукционе Sotheby’s, сообщает Zakon.kz.

Лот под названием «Комедиант» создал итальянский художник Маурицио Каттелан, передает сайт аукционного дома.

Новым владельцем арт-объекта стал основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан. В соцсетях он написал, что собирается съесть банан, и подчеркнул, что это «станет частью уникального художественного опыта».

Новый обладатель в ближайшие дни получит:

  • банан;
  • клейкую ленту;
  • сертификат подлинности;
  • подробную инструкцию от автора, как правильно установить инсталляцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sotheby’s (@sothebys)

Недавно на аукционе продали кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа.

youcanchoose

Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии

Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена в Новой Зеландии

Испания объявила о готовности легализовать трудоспособных мигрантов

Испания объявила о готовности легализовать трудоспособных мигрантов

Сервис для анонимных претензий к начальнику создали в США

Сервис для анонимных претензий к начальнику создали в США

Компания Bosch объявила о сокращении рабочей недели и снижении зарплаты сотрудникам

Компания Bosch объявила о сокращении рабочей недели и снижении зарплаты сотрудникам

Королева Камилла получила ученую степень

Королева Камилла получила ученую степень

Редкие детские фотографии показала Виктория Бекхэм

Редкие детские фотографии показала Виктория Бекхэм

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.