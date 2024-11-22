Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6 млн долларов

Приклеенный скотчем к стене банан продали 20 ноября за 6,2 млн долларов на аукционе Sotheby’s, сообщает Zakon.kz.

Лот под названием «Комедиант» создал итальянский художник Маурицио Каттелан, передает сайт аукционного дома.

Новым владельцем арт-объекта стал основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан. В соцсетях он написал, что собирается съесть банан, и подчеркнул, что это «станет частью уникального художественного опыта».

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C — H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 21, 2024

Новый обладатель в ближайшие дни получит:

банан;

клейкую ленту;

сертификат подлинности;

подробную инструкцию от автора, как правильно установить инсталляцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sotheby’s (@sothebys)

Недавно на аукционе продали кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа.