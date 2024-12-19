ПРИММЕТАЛЛСНАБ, торгово-производственная компания

город: Уссурийск

Район: Уссурийский городской округ

Адрес: Лимичёвская улица, 20а

Индекс: 692524.0

Телефон: +7 (4234) 33‒01‒95

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://primmetallsnab.ru

вид деятельности: Железобетонные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Спецтехника / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду