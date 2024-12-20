ПримСтроитель, торговая компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: улица Анны Щетининой, 21 ст1

Индекс: 690911.0

Телефон: +7 (423) 278‒78‒68

Мобильный Телефон: +7‒914‒791‒05‒75

Сайт: http://dvmetiz.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Мебельная фурнитура, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (нерабочий месяц: январь)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк