Принц Гарри продемонстрировал поклонникам потрясающие навыки серфинга

Принц Гарри, вернувшись из Африки, продемонстрировал свои навыки серфинга на ранчо Surf Ranch в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, Принц Гарри был замечен занимающимся серфингом на большой волне в Калифорнии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Raimana Van Bastolaer (@raimanaworld)

Известный тренер по серфингу Раймана «Король серфинга» ван Бастолаер поделился в Instagram видео, на котором запечатлен его впечатляющий сеанс серфинга. Он выразил свое волнение от серфинга с принцем Гарри, написав:

«На Таити мы все еще зовем тебя принцем Гарри, но в Surfranch ты мой брат. Для меня было честью, что ты занимаешься серфингом со мной».

Поклонники были в восторге, увидев, как герцог демонстрирует свои навыки серфинга и оставили хвалебные комментарии.

«Принц Гарри, ты всегда был моим любимым королевским парнем, но теперь ты украл мое сердце навсегда. Это было потрясающе»;

«Принц Гарри? Это лучшее спортивное достижение королевского особы! Помимо охоты на лошадях!».

Королева Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет тоже пробовали свои силы в серфинге во время королевского визита в Южную Африку в 1947 году.