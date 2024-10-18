Принц Гарри продемонстрировал поклонникам потрясающие навыки серфинга

Принц Гарри продемонстрировал поклонникам потрясающие навыки серфинга

Принц Гарри продемонстрировал поклонникам потрясающие навыки серфинга

Принц Гарри, вернувшись из Африки, продемонстрировал свои навыки серфинга на ранчо Surf Ranch в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, Принц Гарри был замечен занимающимся серфингом на большой волне в Калифорнии.

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Публикация от Raimana Van Bastolaer (@raimanaworld)

Известный тренер по серфингу Раймана «Король серфинга» ван Бастолаер поделился в Instagram видео, на котором запечатлен его впечатляющий сеанс серфинга. Он выразил свое волнение от серфинга с принцем Гарри, написав:

«На Таити мы все еще зовем тебя принцем Гарри, но в Surfranch ты мой брат. Для меня было честью, что ты занимаешься серфингом со мной».

Поклонники были в восторге, увидев, как герцог демонстрирует свои навыки серфинга и оставили хвалебные комментарии.

  • «Принц Гарри, ты всегда был моим любимым королевским парнем, но теперь ты украл мое сердце навсегда. Это было потрясающе»;
  • «Принц Гарри? Это лучшее спортивное достижение королевского особы! Помимо охоты на лошадях!».

Королева Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет тоже пробовали свои силы в серфинге во время королевского визита в Южную Африку в 1947 году.

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