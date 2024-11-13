Принц Уильям возглавил список самых сексуальных лысых мужчин

Принц Уильям возглавил список самых сексуальных лысых мужчин

Принц Уильям возглавил список самых сексуальных лысых мужчин

Маркентинговое агентство Reboot провело интересное исследование. Аналитики составили рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире, основанный на запросах в сети. Исходя из результатов, 42-летний наследник британского престола принц Уильям занял лидирующую позицию, сообщает Zakon.kz.

Первая десятка списка 2024 года выглядит следующим образом:

  1. Уильям, принц Уэльский – 9,86/10.
  2. Актер Дуэйн Джонсон – 8,88/10.
  3. Бывший баскетболист Шакил О’Нил – 8,84/10.
  4. Серфер Келли Слейтер – 8,67/10.
  5. Актер Терри Крюс – 8,62/10.
  6. Актер Дэнни ДеВито – 8,59/10.
  7. Актер Сэмюэл Л. Джексон – 8,39/10.
  8. Футболист Тьерри Анри – 8,37/10.
  9. Актер Стэнли Туччи – 8,35/10.
  10. Актер Вин Дизель – 8,33/10.

Принц Уильям возглавил список самых сексуальных лысых мужчин

«Принц Уильям в молодые годы считался сердцеедом, но, если судить по нашему исследованию, он по-прежнему обладает привлекательностью и сегодня», – подчеркивают авторы исследования.

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Публикация от Principe William (@princewilliambr)

Кроме поисковых запросов, эксперты также анализировали рост лысых звезд, то, насколько близко их лица соответствуют «золотому сечению», а также «коэффициент блеска».

В списке оказались и бывшие баскетболисты Майкл Джордан, Чарльз Баркли, Рэй Аллен, певец Крис Дотри, комик Хоуи Мэндел и рэпер LL Cool J.

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