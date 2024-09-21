Принцесса Норвегии продолжила службу в армии

Принцесса Норвегии продолжила службу в армии

Принцесса Норвегии продолжила службу в армии

Принцесса Норвегии Ингрид Александра продолжила свою службу в армии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20-летняя принцесса рассказала на своей странице в Instagram.

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Публикация от Princess Ingrid Alexandra (@princess.ingrid.alexandra)

С ее слов, воинская служба началась еще в январе в лагере Скжольд в Тромсе. Однако для выполнения всех необходимых нормативов, служба продлевается еще на три месяца. Известно, что Ингрид будет служить в инженерном батальоне.

В начале сентября у берегов Норвегии умер кит, подозреваемый в шпионаже в пользу России.

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