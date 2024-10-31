Принудительную кастрацию уличных котов ввели в одном из городов Германии
Отныне в городе Франкфурт-на-Майне будут принудительно кастрировать уличных котов, сообщает Zakon.kz.
Теперь в третьем мегаполисе Германии всех уличных кошек и котов будут отлавливать и регистрировать татуировкой или микрочипом, а затем кастрировать. И только после этого их начнут отпускать обратно на улицу. Строгие правила не распространяются на котят младше пяти месяцев. Такие нормы уже действуют в Берлине и Кёльне. Об этом передает Telegram-канал Bild.
Власти финансовой столицы Германии объясняют это заботой о самих животных. Проблема в том, что бесконтрольное размножение привело:
- к отсутствию свободных мест в приютах;
- массовой гибели новорожденных котят.
«Расходы на операцию от 230 до 290 евро возложат на самого владельца», – говорится в сообщении.
Недавно стали известны породы кошек, с которыми тяжело жить рядом.