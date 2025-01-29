Приточные очистители воздуха: ключ к комфорту в вашем доме

Дышать свежим воздухом или забыть о городском шуме? С Ballu ONEAIR вам не придется выбирать.

Открытые окна — источник кислорода. А еще шума и пыли. С закрытыми в доме чище и тише, но нечем дышать. Рассказываем о других доступных источниках чистого воздуха, которые не лишат вас тишины.

В детстве мы считали главным источником свежего воздуха открытое окно. Но времена изменились. Воздух около многополосного проспекта, промышленного предприятия не назовешь ни чистым, ни свежим. Открыв окно, выходящее на оживленную трассу, вы впустите в квартиру не только кислородо, но и безопорен, угарный газ, пыль и сажу. Кроме того, открытые окна приносят с собой и шум от улицы, который может значительно ухудшить комфорт в вашем доме.

Если хотите сохранить свое здоровье и здоровье своей семьи, поставьте многокамерные стеклопакеты и всегда держите их закрытыми. А кислород подавайте в дом через приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR. Это компактный прибор, который забирает воздух с улицы через небольшой канал в наружной стене, очищает и/или подогревает и подает в квартиру с заданной интенсивностью и периодичностью. Правильно выбрав настройки, вы сможете вообще никогда не открывать окна, при этом не страдать от дефицита кислорода.

Установить прибор можно на любой стадии ремонта: как в самом начале, на черновых работах, так и в готовом интерьере. Монтаж прибора занимает не более часа и проходит без пыли и грязи.

Все модели оснащены высокоэффективными НЕРА-фильтрами, которые задерживают уличную грязь, пыль и аллергены. Дополнительная тонкая фильтрация не даст выхлопным газам и микробам проникнуть в вашу квартиру. В условиях большого города это шанс дышать чистым воздухом и свежим воздухом. Как мы заботимся о чистоте питьевой воды, так же стоит подходить и к городскому воздуху.

Приточный очиститель пригодится и в загородном доме. Если он стоит вдалеке от дорог и в окружении деревьев, выхлопные газы вас почти не беспокоят. Но через открытые окна в дом могут попасть пыльца, насекомые, запах от соседского мангала. Поставьте компактные приборы в спальне и гостиной и дышите воздухом, очищенным от всего лишнего. Кислород от лесных деревьев в нем сохранится. А неприятные запахи, потенциальные аллергены и пыль задержат встроенные фильтры.

Все модели Ballu ONEAIR оснащены фильтром грубой очистки, задерживающим крупную пыль. Его легко снять и помыть. Кроме него в приточных очистителях воздуха используются:

угольный фильтр — убирает неприятные запахи и вредные газы;

фильтр тонкой очистки — задерживает крупные и средние частицы размером менее 1 мкм, такие как пыль, пух, сажу, микроволокна;

HEPA-фильтры, задерживающие до 99,95% пыльцы и других аллергенов, грибковых спор, бактерий и вирусов;

УФ-лампы и генераторы холодной плазмы — обеззараживают воздух и делают идеально чистым.

Все модели приточных очистителей воздуха Ballu ONEAIR в базовой комплектации оснащены Hepa-фильтром H13.

Угольный фильтр доступен в моделях ASP-100, ASP-200.

УФ-лампа и генератор холодной плазмы доступны в модели ASP-200.

Проветривание по графику

Нельзя раз и навсегда закрыть окна, если нет приточной вентиляции. Даже если воздух на улице нельзя назвать чистым, он остается единственным источником кислорода. В современных многоквартирных домах с герметичными пластиковыми окнами и закрытыми фасадами кислород может попасть в квартиру только через открытую створку.

Раньше специалисты советовали проветривать дом каждые 1,5-2 часа на 10-15 минут. Это нужно было делать даже в морозы и периоды ОРВИ. К тому же старые деревянные окна не были герметичными и пропускали воздух с улицы. В современных квартирах с закрытыми пластиковыми окнами люди быстро «выдыхают» весь кислород, и, как следствие, возрастает концентрация углекислого газа, который негативно влияет на человека. Последствиями кислородного голодания могут стать:

постоянное зевание, сонливость;

снижение концентрации внимания;

у детей — проблемы с учебой и т.д.

Можно узнать примерный объем воздушного потока из окна и рассчитать оптимальную периодичность проветриваний. Но приточный очиститель Ballu ONEAIR сделает это за вас.

Преимущества очистителей Ballu ONEAIR

Для каждой модели указана максимальная площадь помещения, на которой возможен эффективный воздухообмен.

В моделях ASP-100 и ASP-200 возможно установить датчик углекислого газа (СО2), который будет контролировать содержание невидимой мелкой взвеси и концентрацию углекислого газа в помещении. Он автоматически запустит прибор или повысит скорость его работы, когда показатели превышают норму.

Для каждого прибора можно настроить расписание автоматической работы по дням и часам. Дом будет проветриваться по расписанию без вашего участия.

Можно настроить и объем воздушного потока. Максимальная мощность приборов (до 200 куб.м в час у модели ASP-200) позволит на Turbo-режиме проветрить помещение за 15 минут.

Настройте свой Ballu ONEAIR

В линейке есть модели, рассчитанные на помещения площадью от 30 до 70 квадратных метров, в которых одновременно находятся от 3 до 7 человек.

Компактные стильные приборы представлены в белом цвете, а также в сером тканевом исполнении. Размер во многом зависит от функций, которые обеспечивают встроенные или дополнительно установленные модули.

Что умеют приточные очистители Ballu ONEAIR?

Подавать очищенный уличный воздух по расписанию или голосовыми командами умеют модели ASP-100 и ASP-200. Среди полезных опций:

подогрев уличного воздуха даже в морозы до -40 градусов* — температуру потока на выходе можно настроить с точностью до 1 градуса;

Wi-Fi-модуль (встроенный в базовую комплектацию моделей ASP-100 и ASP-200) — для управления всеми очистителями в доме, на даче, в квартире у родителей с помощью мобильного приложения, а не только с пульта;

аромакапсула — добавьте пару капель любимого аромамасла и наслаждайтесь ароматами соснового леса, морского побережья или цветущего сада;

звуковой модуль — включите треск костра, плеск волн или пение птиц, чтобы расслабиться и насладиться домашним уютом;

ночной режим — бесшумное автоматическое проветривание; в дневном режиме уровень шума от очистителя составляет от 19 дБ, что можно сравнить с шепотом на расстоянии полуметра от вас;

многоступенчатая система фильтрации — уличный воздух проходит от 2 до 6 ступеней очистки.

Модель Ballu ONEAIR ASP-200 с 6 ступенями очистки идеальна для людей, страдающих аллергией на пыль или пыльцу, будущих мам, маленьких детей. С ней атмосфера в доме будет здоровой и безопасной.

Ballu ONEAIR ASP-80 или ASP-100 с 2 степенями очистки подойдут для спальни, детской, гостиной и даже кухни. Они уберут пыль и позволят наслаждаться природной свежестью воздуха. Обе модели подогревают холодный поток с улицы до комфортной температуры. ASP-80 рассчитан на комнату до 30 кв. м.

Ballu ONEAIR ASP-100 обеспечит идеальный воздухообмен на 40 кв. м. Среди его особенностей — возможность доукомплектовать датчиком углекислого газа (СО2) для автоматической работы прибора.

С Ballu ONEAIR вам не нужно уезжать далеко за город, чтобы побыть на свежем воздухе. Просто расположитесь на любимом диване и дышите глубоко.

* при установленном нагревательном элементе

Не оферта.

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