Prizma окна, производственная компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: улица Коминтерна, 176

Индекс: 603003.0

Телефон: +7 (831) 419‒88‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.prizma-okna.ru

вид деятельности: Комплектующие для окон, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду