Prizma окна, производственная компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: улица Коминтерна, 176
Индекс: 603003.0
Телефон: +7 (831) 419‒88‒88
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.prizma-okna.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду