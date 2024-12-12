PRO DECOR, производственная компания

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Тухачевского, 60

Индекс: 650070.0

Телефон: +7 (3842) 67‒22‒15

Мобильный Телефон: +7‒923‒567‒22‒17

Сайт: http://xn--80adahbgjhy6adcdcpmks.xn--p1ai

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Декоративные отделочные элементы и материалы, Объёмные надписи и фигуры, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты