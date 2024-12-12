PRO DECOR, производственная компания
город: Кемерово
Район: Кемеровский городской округ
Адрес: Тухачевского, 60
Индекс: 650070.0
Телефон: +7 (3842) 67‒22‒15
Мобильный Телефон: +7‒923‒567‒22‒17
Сайт: http://xn--80adahbgjhy6adcdcpmks.xn--p1ai
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Декоративные отделочные элементы и материалы, Объёмные надписи и фигуры, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты