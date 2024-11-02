Продавать смартфоны Google запретили в Индонезии

В Индонезии запретили распространение смартфонов Google Pixel, сообщает Zakon.kz.

Министерство промышленности заявило, что техника не будет продаваться, пока не начнет соответствовать требованиям законодательства, пишет TechCrunch.

«Согласно законам Индонезии, продаваемые в стране смартфоны должны на 40% состоять из местных компонентов», – говорится в сообщении.

Теперь компания Google должна выполнить требование и получить разрешение, прежде чем возобновить торговлю. Также получить сертификат на продажу смартфонов можно с помощью прямых инвестиций в проекты Индонезии. Власти объясняют требование тем, что оно направлено на развитие внутренней экономики страны.

Недавно в Индонезии по той же причине запретили продавать iPhone 16. Ввозить новую модель смартфона в страну можно только для личного использования.