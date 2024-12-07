Проф-НН, торгово-производственная компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Комсомольское шоссе, 5а

Индекс: 603034.0

Телефон: +7 (831) 437‒65‒35

Мобильный Телефон: +7‒920‒077‒66‒63

Сайт: http://prof-nnov.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк