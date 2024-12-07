Проф-НН, торгово-производственная компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Комсомольское шоссе, 5а
Индекс: 603034.0
Телефон: +7 (831) 437‒65‒35
Мобильный Телефон: +7‒920‒077‒66‒63
Сайт: http://prof-nnov.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк