ПрофФасад, торгово-монтажная компания

город: рп. Боровский

Район: Тюменский район

Адрес: Советская, 8 ст1

Индекс: 625504.0

Телефон: +7 (3452) 90‒58‒08

Мобильный Телефон: +7‒992‒302‒84‒89

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты