Профи трейд

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: улица Красная Набережная, 37

Индекс: 414040.0

Телефон: +7 (8512) 43‒16‒60

Мобильный Телефон: +7‒903‒321‒64‒09

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк