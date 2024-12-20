Профи трейд
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: улица Красная Набережная, 37
Индекс: 414040.0
Телефон: +7 (8512) 43‒16‒60
Мобильный Телефон: +7‒903‒321‒64‒09
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк