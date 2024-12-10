Profidvice, магазин кровельных материалов
город: Орехово-Зуево
Район: Орехово-Зуевский городской округ
Адрес: nan
Индекс: 142600.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒969‒777‒49‒23
Сайт: http://profidvice.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк