Profidvice, магазин кровельных материалов

город: Воскресенск

Район: Воскресенск городской округ

Адрес: 2-я Заводская улица, 6 ст6

Индекс: 140200.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒969‒777‒49‒23

Сайт: http://profidvice.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду

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