Profidvice, центральный офис продаж
город: д. Бакунино
Район: Коломна городской округ
Адрес: квартал 0050306 (1), ст10
Индекс: 140483.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒969‒777‒49‒23
Сайт: http://profidvice.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком