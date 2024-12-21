Profidvice, центральный офис продаж

город: д. Бакунино

Район: Коломна городской округ

Адрес: квартал 0050306 (1), ст10

Индекс: 140483.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒969‒777‒49‒23

Сайт: http://profidvice.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком