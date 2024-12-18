Profidvice

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: Окружная дорога 185 километр, 2Б к7

Индекс: 390020.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒969‒777‒49‒23

Сайт: http://profidvice.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты